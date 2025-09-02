У Львові прощаються з Андрієм Парубієм

У Львові прощаються із народним депутатом України, колишнім спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм.

У Соборі святого Юра триває чин похорону. Згодом очікується церемонія прощання на площі Ринок, після цього політика поховають на Личаківському кладовищі.

Учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

Після півночі 1 вересня про затримання підозрюваного у вбивстві політика повідомив президент України Володимир Зеленський.

Офіс генерального прокурора пізніше проінформував, що затриманому 52-річному львів’янину повідомили про підозру у цьому вбивстві. Тривають слідчі дії, отримати офіційну позицію підозрюваного і його захисту редакції наразі не вдалося.

Джерела Радіо Свобода у правоохоронних органах повідомили, що під час перших допитів підозрюваний зізнався у скоєному і розповів про свої контакти з представниками Росії, заявивши, що вийшов з ними на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.

Підозрюваний, за свідченням джерел, повідомив своїм контактам в РФ, що проживає у Львові і розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив «неодноразово».

Читайте також: Вбивство Парубія: правоохоронці припускають причетність спецслужб Росії – СБУ

У подальшому, продовжуючи спілкування з представниками з РФ, він почав підготовку до вбивства: отримав зброю, придбав спорядження – велосипед та шолом, а також за підробленими документами купив авто, на якому стежив за політиком.

За даними джерел редакції, ця інформація була озвучена під час перших допитів підозрюваного – наразі її перевіряє слідство.

Раніше «5 канал» з посиланням на власні джерела повідомляв про те, що спецслужби РФ «шантажували підозрюваного інформацією про те, де знаходиться тіло його сина-військовослужбовця ЗСУ».

Журналісти видання «Високий замок» з посиланням на свої джерела також повідомляли про те, що «росіяни, скориставшись трагедією батька, сказали йому, що віддадуть тіло сина за вбивство будь-якого відомого українського політика».