Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Підозрюваному у вбивстві Парубія суд продовжив дію запобіжного заходу

Суд продовжив дію запобіжного заходу для Михайла Сцельнікова до 15 лютого 2026 року
Суд продовжив дію запобіжного заходу для Михайла Сцельнікова до 15 лютого 2026 року

Галицький районний суд Львова продовжив підозрюваному у вбивстві народного депутата України, голови парламенту у 2016-2019 роках, громадського діяча Андрія Парубія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Суд продовжив дію запобіжного заходу до 15 лютого 2026 року.

«Завдяки проведеному огляду одного з вилучених телефонів підозрюваного знайшли файл, де видно, де підозрюваний заховав знаряддя вчинення злочину», – розповів прокурор львівської обласної прокуратури Назар Марків.

Підозрюваний у вбивстві львів’янин Михайло Сцельніков, відповідаючи на запитання журналістів, підтвердив, що вбив політика, що спілкувався з куратором, бо хотів знайти сина, який безвісти зниклий на війні.

16 грудня СБУ, Офіс генпрокурора повідомили, що у ході слідчих дій виявлено та вилучено пістолет, з якого було вбито Андрія Парубія. За повідомленням ОГП, цю зброю підозрюваний намагався приховати у спеціально облаштованому «схроні». Це пістолет Макарова, вогнепальна зброя з глушником. Згідно з результатами експертиз встановлено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявлено сліди ДНК вбивці.

За даними слідства, вбивця політика здійснив 8 пострілів, після чого втік і заховав пістолет.

На запитання, чому вбив саме Парубія підозрюваний відповів:«Вся влада винна. Яка різниця, чи зброя російська.»

За його словами, йому сказали, де захована зброя. А хто саме повідомив, не сказав.

Правоохоронці також заявили про отримання нових доказів, які свідчать про вчинення підозрюваним не лише умисного вбивства, а й низки тяжких злочинів проти основ національної безпеки України.

За даними слідства, підозрюваний діяв на користь спецслужб РФ в умовах воєнного стану – передавав інформацію про розміщення та переміщення підрозділів Збройних Сил України; надавав розвідувальні матеріали для координації диверсійної діяльності.

Підозрюваному висунули нові обвинувачення за частиною 2 статті 111 (державна зрада) та частинами 1 та 3 статті 436-2 (виправдовування та глорифікація збройної агресії Росії) Кримінального кодексу України.

Учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

1 вересня силовики на Хмельниччині затримали 52-річного жителя Львова Михайла Сцельнікова. 2 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Сцельніков перед початком засідання поспілкувався з журналістами і визнав провину у вбивстві. Мотивом своїх дій він назвав «особисту помсту українській владі». При цьому підозрюваний заявив, що інформація в ЗМІ про те, що його шантажували російські спецслужби, не відповідає дійсності, і він з ними не співпрацював.

3 жовтня Служба безпеки України заявила, що зібрала «беззаперечні докази», які свідчать про те, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення російських спецслужб. Йому повідомили ще одну підозру: в державній зраді, заявили в СБУ.

За даними Офісу генерального прокурора, справу про вбивство доти розслідували за статтями про незаконне поводження зі зброєю і про посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG