Підозрюваному у вбивстві Парубія суд продовжив дію запобіжного заходу

Галицький районний суд Львова продовжив підозрюваному у вбивстві народного депутата України, голови парламенту у 2016-2019 роках, громадського діяча Андрія Парубія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Суд продовжив дію запобіжного заходу до 15 лютого 2026 року.

«Завдяки проведеному огляду одного з вилучених телефонів підозрюваного знайшли файл, де видно, де підозрюваний заховав знаряддя вчинення злочину», – розповів прокурор львівської обласної прокуратури Назар Марків.



Підозрюваний у вбивстві львів’янин Михайло Сцельніков, відповідаючи на запитання журналістів, підтвердив, що вбив політика, що спілкувався з куратором, бо хотів знайти сина, який безвісти зниклий на війні.



16 грудня СБУ, Офіс генпрокурора повідомили, що у ході слідчих дій виявлено та вилучено пістолет, з якого було вбито Андрія Парубія. За повідомленням ОГП, цю зброю підозрюваний намагався приховати у спеціально облаштованому «схроні». Це пістолет Макарова, вогнепальна зброя з глушником. Згідно з результатами експертиз встановлено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявлено сліди ДНК вбивці.



За даними слідства, вбивця політика здійснив 8 пострілів, після чого втік і заховав пістолет.



На запитання, чому вбив саме Парубія підозрюваний відповів:«Вся влада винна. Яка різниця, чи зброя російська.»



За його словами, йому сказали, де захована зброя. А хто саме повідомив, не сказав.

Правоохоронці також заявили про отримання нових доказів, які свідчать про вчинення підозрюваним не лише умисного вбивства, а й низки тяжких злочинів проти основ національної безпеки України.

За даними слідства, підозрюваний діяв на користь спецслужб РФ в умовах воєнного стану – передавав інформацію про розміщення та переміщення підрозділів Збройних Сил України; надавав розвідувальні матеріали для координації диверсійної діяльності.

Підозрюваному висунули нові обвинувачення за частиною 2 статті 111 (державна зрада) та частинами 1 та 3 статті 436-2 (виправдовування та глорифікація збройної агресії Росії) Кримінального кодексу України.

Учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

1 вересня силовики на Хмельниччині затримали 52-річного жителя Львова Михайла Сцельнікова. 2 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Сцельніков перед початком засідання поспілкувався з журналістами і визнав провину у вбивстві. Мотивом своїх дій він назвав «особисту помсту українській владі». При цьому підозрюваний заявив, що інформація в ЗМІ про те, що його шантажували російські спецслужби, не відповідає дійсності, і він з ними не співпрацював.

3 жовтня Служба безпеки України заявила, що зібрала «беззаперечні докази», які свідчать про те, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення російських спецслужб. Йому повідомили ще одну підозру: в державній зраді, заявили в СБУ.

За даними Офісу генерального прокурора, справу про вбивство доти розслідували за статтями про незаконне поводження зі зброєю і про посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.



