У ГУР заявили про ураження російських Су-30 і Су-27 під Липецьком

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє про ураження російських винищувачів Су-30 і Су-27 у ніч з 20 на 21 грудня на військовому аеродромі під Липецьком.

«Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу. Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які Росія використовувала у геноцидній війні проти України, може складати до 100 мільйонів доларів», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 22 грудня.

У ГУР додали, що планування спецоперації зайняло два тижні.

«Вивчені маршрут патрулювання і графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські «сушки» прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім безперешкодно залишити аеродром», – зазначили в розвідці, розмістивши відео операції.

Російська сторона ситуацію поки що не коментувала. Зазвичай влада і військові РФ рідко підтверджують втрати чи знищення військової техніки.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 432 літаки.