Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила понад тисячу військових

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 197 860 своїх військових, зокрема 1 120 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 22 грудня навів український Генштаб.

Крім того, у командуванні ЗСУ повідомили про такі втрати РФ у військовій техніці:

танки – 11 438 (+3 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 23 772 (+2)

артилерійські системи – 35 308 (+10)

РСЗВ – 1 575

засоби ППО – 1 263

літаки – 432

гелікоптери – 347

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 713 (+109)

крилаті ракети – 4 073

кораблі / катери – 28

підводні човни – 2

автомобільна техніка й автоцистерни – 70 853 (+64)

спеціальна техніка – 4 029.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.