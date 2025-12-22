Доступність посилання

Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила понад тисячу військових

Знищений Силами оборони України танк армії РФ, Харківщина, архівне фото
Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 197 860 своїх військових, зокрема 1 120 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 22 грудня навів український Генштаб.

Крім того, у командуванні ЗСУ повідомили про такі втрати РФ у військовій техніці:

  • танки – 11 438 (+3 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини – 23 772 (+2)
  • артилерійські системи – 35 308 (+10)
  • РСЗВ – 1 575
  • засоби ППО – 1 263
  • літаки – 432
  • гелікоптери – 347
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 713 (+109)
  • крилаті ракети – 4 073
  • кораблі / катери – 28
  • підводні човни – 2
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 70 853 (+64)
  • спеціальна техніка – 4 029.

Читайте також: Журналісти підтвердили імена 153 тисяч військових РФ, які загинули на війні проти України

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

