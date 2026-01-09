У ЄС прокоментували вихід США з 66 міжнародних організацій

Євросоюз залишається відданим цінностям і принципам, закріпленим у Статуті ООН, наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, відповідаючи Радіо Свобода на запит щодо подальшої долі Науково-технічного центру в Україні.

Установа була створена за участю України, Канади, США, Швеції (згодом її замінив ЄС) 1993 року для підтримки нерозповсюдження ядерної та біологічної зброї в кількох колишніх радянських республіках. За даними Центру, у 2024 році сума фінансування становила 53,9 мільйона доларів.

«ЄС залишається відданим просуванню сильної, ефективної та сталої багатосторонньої системи, що базується на міжнародному праві, в центрі якої є ООН. Ми продовжуватимемо розвивати діалог, зміцнювати наявні партнерства та шукати нові союзи від найбільших економік світу до найвразливіших острівних держав», – зазначила в коментарі Радіо Свобода Гіппер, відповідаючи на запитання, зокрема, про можливий дефіцит фінансування НТЦУ.

7 січня президент США Дональд Трамп підписав меморандум, який передбачає вихід Сполучених Штатів із 66 міжнародних організацій, які «більше не служать інтересам Америки», повідомив Білий дім.

«Меморандум наказує всім виконавчим департаментам й агентствам припинити брати участь і фінансувати 35 організацій, що не входять до складу Організації Об’єднаних Націй, і 31 установу ООН, які діють всупереч національним інтересам, безпеці, економічному процвітанню чи суверенітету США», – йдеться в повідомленні.

У Білому домі також заявили, що багато з цих організацій «пропагують радикальну кліматичну політику, глобальне управління й ідеологічні програми, що суперечать суверенітету й економічній силі США».

У списку організацій є, зокрема, Науково-технічний центр в Україні, Венеційська комісія Ради Європи, Рамкова конвенція ООН про зміну клімату.