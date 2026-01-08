Білий дім: Трамп розпорядився вивести США з 66 міжнародних організацій

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум, який передбачає вихід Сполучених Штатів із 66 міжнародних організацій, які «більше не служать інтересам Америки», повідомив Білий дім.

«Меморандум наказує всім виконавчим департаментам й агентствам припинити брати участь і фінансувати 35 організацій, що не входять до складу Організації Об’єднаних Націй, і 31 установу ООН, які діють всупереч національним інтересам, безпеці, економічному процвітанню чи суверенітету США», – йдеться в повідомленні.

У Білому домі також заявили, що багато з цих організацій «пропагують радикальну кліматичну політику, глобальне управління й ідеологічні програми, що суперечать суверенітету й економічній силі США».

У списку організацій є, зокрема, Науково-технічний центр в Україні, Венеціанська комісія Ради Європи, Рамкова конвенція ООН про зміну клімату.

Трамп під час свого другого президентського терміну вже оголошував про вихід Вашингтона із низки світових організацій, зокрема із Всевітньої організації з охорони здоров’я, Паризької кліматичної угоди, Ради ООН із прав людини і продовжив зупинку фінансування Агенції ООН у справах палестинських біженців (UNRWA).