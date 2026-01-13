Вторгнення Росії в Україну триває довше, ніж війна Радянського Союзу проти Гітлера

Три роки. 10 місяців. 18 днів.

Станом на 12 січня, саме стільки часу минуло з моменту, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну: найбільший і найкривавіший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни.

Це на один день довше, ніж Радянський Союз воював із нацистською Німеччиною між 1941 і 1945 роками під час Другої світової війни, найбільшого і найкривавішого конфлікту 20 століття.

Однак є одна важлива відмінність.

У 1945 році Москва воювала з німецькими військами на тисячах квадратних кілометрів, витіснивши їх з країни – аж до Берліна. Це завершилося перемогою у війні, яку росіяни сьогодні називають Великою Вітчизняною війною.

Президент Росії Володимир Путін часто порівнює війну проти України з «Великою Вітчизняною війною», вихваляючи радянську армію, яка розгромила гітлерівських нацистів.

У 2026 році Москва не лише є агресором щодо України, але й зазнає труднощів на полі бою. Замість стрімкого захоплення територій, російські війська просуваються уперед із черепашачою швидкістю. Це більше нагадує Першу світову війну, ніж Другу.

Ось як ці дві війни, які зараз мають однакову тривалість, розгорталися територіально з плином часу.

А ця інтерактивна мапа показує, як захоплена Росією територія України та територія захоплена армією СРСР, співвідносяться з розмірами сучасних європейських країн.

ПРИМІТКА: Дані про кордони напередодні вторгнення Німеччини в СРСР були отримані з проєкту просторової історії Стенфордського університету. Сучасні дані про кордони були отримані з OpenStreetMap.