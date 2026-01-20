Зеленський розповів про стан протиповітряної оборони України взимку

В України не стало більше ракет до ППО, але в Росії стало більше ракет для атак, зазначив президент Володимир Зеленський відповідаючи на питання журналістів щодо стану протиповітряної оборони і як це впливає на оборону взимку.

«У нас стало трішки більше систем, але й набагато більше балістики, яку використовує Росія. А вони отримують компоненти, на жаль, від партнерських країн. Але, з усім тим, треба знижувати їхні можливості виробляти ці ракети, але цього поки що не відбувається», – наголосив Зеленський.

Також він нагадав, що Україні треба більше ракет для ППО, адже проти балістики окрім ракет для Patriot нічого не працює.

«Росія в рази збільшила кількість «Шахедів», але ми збільшили перехоплювачі і кількість мобільних вогневих груп. Тобто, ми знаходимо інструменти, ми поборемо «Шахеди», без цього ніяк не вижити.Тому дуже важливо, щоб постачання відбувалось вчасно, щоб партнери нам допомагали купувати відповідні ракети. Від єдності Європи і Америки дуже багато чого залежить в безпеці українців», – повідомив глава держави.

Російські війська вночі завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 січня війська РФ атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними та 15 крилатими ракетами, а також 339 ударними БпЛА, близько 250 із них – «Шахеди». Основний напрямок удару – Київщина.

Як повідомила місцева влада, у Києві через російську атаку постраждала людина, на лівому березі є перебої зі світлом та водопостачанням. Після чергової атаки РФ у Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

На Вінниччині через нічну російську атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також про пошкодження енергообʼєкта повідомляла місцева влада Одещини. На Полтавщині заявили про удар по промисловому об’єкту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



