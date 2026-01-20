«Не мовчіть» – спікер Стефанчук зі знеструмленої Ради звернувся до іноземних парламентарів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після масованого нічного російського удару по Україні закликав колег з іноземних парламентів реагувати на дії російського лідера Володимира Путіна і допомагати Україні.

«Сьогодні в українському парламенті, як і в переважній більшості квартир мешканців Києва, Одеси, Харкова, немає ні світла, ні води, ні тепла. Тому я сьогодні вкотре звертаюся до вас, щоби привернути вашу увагу до того, що сьогодні Путін робить з Україною. Він вчиняє тероризм, він вчиняє геноцид, продовжує робити все для того, щоб знищити Україну. Тому звертаюся до вас: не мовчіть, допомагайте Україні, робіть все для того, щоб Україна встояла у цій страшній війні», – заявив Стефанчук у відеозверненні.

Російські війська вночі завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 січня війська РФ атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними та 15 крилатими ракетами, а також 339 ударними БпЛА, близько 250 із них – «Шахеди». Основний напрямок удару – Київщина.

Як повідомила місцева влада, у Києві через російську атаку постраждала людина, на лівому березі є перебої зі світлом та водопостачанням. Після чергової атаки РФ у Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня. Згодом теплопостачання у понад 1600 будинках відновили, повідомив міський голова Віталій Кличко.

На Вінниччині через нічну російську атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також про пошкодження енергообʼєкта повідомляла місцева влада Одещини. На Полтавщині заявили про удар по промисловому об’єкту.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.