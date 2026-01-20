Доступність посилання

Жорстокі атаки, які треба припинити – в ООН обурилися ударами РФ по Україні

Київ без світла після атаки РФ 20 січня

Верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк заявив, що обурений повторними масштабними ударами Росії по енергетичній інфраструктурі України, що призвели до вимкнення опалення й електроенергії у великих міських центрах, зокрема в Києві й Одесі, повідомили в Моніторинговій місії з прав людини.

«Це відбувається в той час, коли населення України страждає від сильних морозів, а вночі температура опускається нижче мінус 10 градусів за Цельсієм… Основний тягар цих атак лягає на цивільних осіб. Їх можна назвати лише одним словом – жорстокі. Їх необхідно припинити. Ураження цивільних осіб і цивільної інфраструктури є явним порушенням правил ведення війни», – заявив верховний комісар 20 січня.

Тюрк зазначив, що сотні тисяч родин зараз залишилися без опалення, а в кількох районах, зокрема на значній частині території Києва, також відсутнє водопостачання. «Найбільше від цього страждають найвразливіші групи населення, зокрема діти, люди старшого віку і люди з інвалідністю», – сказав він.

За словами верховного комісара ООН, Росія продовжує здійснювати ці масштабні удари, незважаючи на наявність широкої і належно задокументованої публічної інформації щодо їхнього серйозного впливу на цивільне населення.

«Я закликаю російську владу негайно припинити ці атаки, – сказав Тюрк. – Жахливо бачити, як страждають цивільні особи».

Російські війська вночі завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 січня війська РФ атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними та 15 крилатими ракетами, а також 339 ударними БпЛА, близько 250 із них – «Шахеди». Основний напрямок удару – Київщина.

Як повідомила місцева влада, у Києві через російську атаку постраждала людина, на лівому березі є перебої зі світлом та водопостачанням. Після чергової атаки РФ у Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

На Вінниччині через нічну російську атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також про пошкодження енергообʼєкта повідомляла місцева влада Одещини. На Полтавщині заявили про удар по промисловому об’єкту.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

