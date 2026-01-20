Жорстокі атаки, які треба припинити – в ООН обурилися ударами РФ по Україні

Верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк заявив, що обурений повторними масштабними ударами Росії по енергетичній інфраструктурі України, що призвели до вимкнення опалення й електроенергії у великих міських центрах, зокрема в Києві й Одесі, повідомили в Моніторинговій місії з прав людини.

«Це відбувається в той час, коли населення України страждає від сильних морозів, а вночі температура опускається нижче мінус 10 градусів за Цельсієм… Основний тягар цих атак лягає на цивільних осіб. Їх можна назвати лише одним словом – жорстокі. Їх необхідно припинити. Ураження цивільних осіб і цивільної інфраструктури є явним порушенням правил ведення війни», – заявив верховний комісар 20 січня.

Тюрк зазначив, що сотні тисяч родин зараз залишилися без опалення, а в кількох районах, зокрема на значній частині території Києва, також відсутнє водопостачання. «Найбільше від цього страждають найвразливіші групи населення, зокрема діти, люди старшого віку і люди з інвалідністю», – сказав він.

За словами верховного комісара ООН, Росія продовжує здійснювати ці масштабні удари, незважаючи на наявність широкої і належно задокументованої публічної інформації щодо їхнього серйозного впливу на цивільне населення.

«Я закликаю російську владу негайно припинити ці атаки, – сказав Тюрк. – Жахливо бачити, як страждають цивільні особи».

Російські війська вночі завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 січня війська РФ атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними та 15 крилатими ракетами, а також 339 ударними БпЛА, близько 250 із них – «Шахеди». Основний напрямок удару – Київщина.

Як повідомила місцева влада, у Києві через російську атаку постраждала людина, на лівому березі є перебої зі світлом та водопостачанням. Після чергової атаки РФ у Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

На Вінниччині через нічну російську атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також про пошкодження енергообʼєкта повідомляла місцева влада Одещини. На Полтавщині заявили про удар по промисловому об’єкту.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.