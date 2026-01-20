Ситуація з теплом і водопостачанням на лівому березі та в Печерському районі складна – Кличко

У столиці понад половина житлового фонду після обстрілів РФ залишається без опалення, світла і водопостачання, повідомили мер Києва Віталій Кличко і генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

За словами мера Києва, ситуація з теплом і водопостачанням на лівому березі та у Печерському районі залишається «складною».

Щодо електрики, за даними Кличка, НЕК «Укренерго» запровадило в столиці аварійні відключення. Комунальні служби та енергетики працюють над відновленням пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури.

Водночас генеральний директор Yasno Сергій Коваленко підтвердив, що у Києві продовжуються екстрені відключення електроенергії без графіків. Після обстрілу додатково до екстрених відключень без світла залишилися 173 тисячі клієнтів.

«Без опалення наразі близько половини житлового фонду міста. Також фіксують перебої з водопостачанням на лівому березі», – зазначив він.

Коваленко закликав киян після появи світла не вмикати одразу всі електроприлади, щоб уникнути нових аварій і затримок у ремонті мереж.

Російські війська вночі завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 січня війська РФ атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними та 15 крилатими ракетами, а також 339 ударними БпЛА, близько 250 із них – «Шахеди». Основний напрямок удару – Київщина.

Як повідомила місцева влада, у Києві через російську атаку постраждала людина, на лівому березі є перебої зі світлом та водопостачанням. Після чергової атаки РФ у Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

На Вінниччині через нічну російську атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також про пошкодження енергообʼєкта повідомляла місцева влада Одещини. На Полтавщині заявили про удар по промисловому об’єкту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.