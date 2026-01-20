Армія РФ скинула шість авіабомб на Дружківку на Донеччині, є поранені – прокуратура

У вівторок, 20 січня, армія РФ завдала ударів по Дружківці на Донеччині, йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, російські військові скинули на місто 6 авіабомб «ФАБ-250» з УМПК.

«Внаслідок ворожої атаки зазнали тілесних ушкоджень четверо цивільних. У 46-річної жінки та трьох чоловіків віком 47, 48 й 57 років діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення і переломи. Серед постраждалих – подружжя, яке на момент обстрілу їхало в автівці», – йдеться у повідомленні відомства.

У прокуратурі кажуть, що потерпілих госпіталізували, зруйноване приватне домоволодіння та знищено автомобіль.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.