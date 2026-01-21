Війська РФ вночі завдав ракетного удару по Кривому Рогу, у Синельниківському районі загинули люди – влада

Російські війська вночі завдав ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.



За його даними, через атаку пошкоджені 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, авто.



Також, як повідомляють в ОВА, по Синельниківському району противник поцілив БпЛА – загинули чоловік 77 років та жінка 72 років, 53-річна жінка постраждала.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







