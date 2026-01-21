Влада: через агресію РФ у чотирьох прифронтових областях загинули п’ятеро людей, ще 28 – поранені

Через російську агресію у чотирьох прифронтових областях загинули п’ятеро людей, ще 28 – поранені, повідомляє місцева влада.



Як повідомив голова обласної військової адміністрації, на Херсонщині через російську агресію 10 людей зазнали поранення, серед них є дитина.



Через російські атаки на Запоріжжя та Запорізький район загинули четверо людей загинуло, ще шестеро – поранені, повідомив голова ОВА Іван Федоров.



На Харківщині, за даними місцевої влади, протягом минулої доби російських ударів зазнали 8 населених пунктів, постраждали п’ятеро людей. Зокрема, у селі Гусинка постраждав 41-річний чоловік, місті Чугуїв – 56-річна жінка, 78-річний та 74-річний чоловіки отримали гостру реакцію на стрес, а в селі Садове 55-річна жінка мала гостру реакцію на стрес.



Голова ОВА Вадим Філашкін заявив, що в Осиковому на Донеччині загинула людина, ще семеро людей зазнали поранень.



Також, як повідомляє ДСНС, сьогодні вночі російські БпЛА вдарили по Васильківській та Роздорській селищних територіальних громадах на Дніпропетровщині – через влучання у житловий будинок загинули чоловік та жінка, ще одна людина отримала травми. Також сталося кілька пожеж у приватному житловому секторі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



