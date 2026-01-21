ОВА: війська РФ вночі атакували дронами південь Одещини – постраждала людина

Російські війська вночі знову масовано атакували безпілотниками південь Одещини – постраждала людина, пошкоджена житлова та промислова інфраструктура, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, поранення ноги отримав 50-річний чоловік, його госпіталізовано.

Кіпер повідомив, що в Одеському районі є пошкодження та руйнування житлових приватних будинків, зруйнований склад з меблевими виробами.

Пожежі, що виникли, рятувальники оперативно ліквідували, додав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.