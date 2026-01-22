Доступність посилання

Удар Росії по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 12, серед них четверо дітей

У Кривому Розі до 12 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки, повідомив голова Дніпропетровської області Олександр Ганжа 22 січня.

«В їх числі тепер і дворічний хлопчик, який лікуватиметься амбулаторно. Отже, потерпілих дітей загалом четверо», – додав він.

За словами Ганжі, в місті розгорнули штаб для допомоги постраждалих. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.


Раніше було відомо про 11 постраждалих внаслідок ракетного удару Росії по Кривому Рогу, в тому числі півторарічного хлопчика, дівчат восьми і 10 років. Їх доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


