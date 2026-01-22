МВА: черед російський удар по Козачій Лопані загинули двоє волонтерів

Російські війська 22 січня атакували Козачу Лопань і Руську Лозову в Дергачівській громаді Харківщини FPV-дронами, повідомив голова міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

За його даними, у Козачій Лопані двоє людей загинули:

«На в’їзді до Козачої Лопані окупанти поцілили по цивільній автівці, у якій два місцевих волонтери завозили хліб для мешканців, що досі живуть у селищі. У результаті автівку було знищено, двоє чоловіків 35-ти і 63-х років, що перебували в середині, загинули на місці від отриманих травм».

Також удару зазнав ще один цивільний автомобіль у Руській Лозовій – Задоренко уточнив, що в ньому були двоє чоловіків, які встигли вибратися.

«Один з них – 70-річний місцевий мешканець – трохи пізніше звернувся по медичну допомогу. На щастя, наразі загрози його життю немає», – додав очільник МВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







