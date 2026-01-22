Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

МВА: черед російський удар по Козачій Лопані загинули двоє волонтерів

Російські військові поцілили по цивільній автівці на в’їзді до Козачої Лопані, повідомив голова громади
Російські військові поцілили по цивільній автівці на в’їзді до Козачої Лопані, повідомив голова громади

Російські війська 22 січня атакували Козачу Лопань і Руську Лозову в Дергачівській громаді Харківщини FPV-дронами, повідомив голова міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

За його даними, у Козачій Лопані двоє людей загинули:

«На в’їзді до Козачої Лопані окупанти поцілили по цивільній автівці, у якій два місцевих волонтери завозили хліб для мешканців, що досі живуть у селищі. У результаті автівку було знищено, двоє чоловіків 35-ти і 63-х років, що перебували в середині, загинули на місці від отриманих травм».

Також удару зазнав ще один цивільний автомобіль у Руській Лозовій – Задоренко уточнив, що в ньому були двоє чоловіків, які встигли вибратися.

Читайте також: Харків як «енергетичний острів»: життя міста в умовах російських атак та морозів

«Один з них – 70-річний місцевий мешканець – трохи пізніше звернувся по медичну допомогу. На щастя, наразі загрози його життю немає», – додав очільник МВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG