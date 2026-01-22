Сили РФ сьогодні атакували Київщину, є наслідки у кількох громадах – влада

Російські війська сьогодні знову атакували Київщину, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Він зазначив, що у кількох громадах фіксуються наслідки падіння уламків російських БпЛА.

За даними ОВА, у Вишгородському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна житлового приватного будинку, також уламки впали на територію дитячого садка – персонал і діти в цей момент перебували в укритті. Пошкоджень немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.