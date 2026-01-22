У Кривому Розі зросло число потерпілих через ракетний удар РФ – влада

У Кривому Розі зросло число потерпілих унаслідок завданого після 11:00 ракетного удару сил РФ, повідомляють представники місцевої влади.

«За останніми даними, у Кривому Розі 11 постраждалих. Серед них – троє дітей. Окрім півторарічного хлопчика, дівчата 8 і 10 років. Їх доправили до лікарні в стані середньої тяжкості», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Криворізький політик Олександр Вілкул уточнив, що «триває аварійно-рятувальна операція на декількох локаціях одночасно».

«Сильно постраждав двоповерховий житловий будинок, також – будинки приватного сектору, адміністративні будинки, об'єкти інфраструктури, заклад культури. Без електрики залишилося близько 10 000 абонентів. Намагаємося перезапустити великі котельні, але зниження температури теплоносія буде. Система міськводоканалу частково перейшла на генератори. Вода буде, але тиск буде нижчим», – написав Вілкул у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.