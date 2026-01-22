Російський БпЛА вдарив по багатоповерхівці в Дніпрі – влада

Російський БпЛА вдарив по багатоповерхівці в Дніпрі, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, багатоповерхівка пошкоджена, виникла пожежа у двох квартирах.

Російські військові після 11:00 завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині балістичною ракетою. Як повідомила місцева влада, постраждали п’ятеро людей, серед них є дитина.

Раніше стало відомо, що у Одеському районі російський ударний БпЛА поцілив у багатоповерхівку - була евакуація мешканців. Раніше Херсонська ОВА повідомила про удар російського дрона по будинку в центрі Херсона, постраждала жінка.

Читайте також – Влада: російський дрон вдарив у житловий будинок у центрі Херсона, постраждала жінка

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.