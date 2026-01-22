У Дніпрі внаслідок удару дрона потерпіли шестеро людей – ОВА

Щонайменше шестеро людей потерпіли внаслідок завданого опівдні у Дніпрі удару російського безпілотника, повідомив удень 22 січня голова ОВА Олександр Ганжа.

«В обласному центрі через атаку БпЛА понівечене житло людей. На зараз відомо про шістьох постраждалих. Серед них 14-річна дівчинка. Її життю нічого не загрожує. Відновлюватися вона буде вдома. У лікарні двоє – жінка 64 років та 88-річний чоловік. Медики оцінюють їхній стан як середній. Ще 16 мешканців врятували надзвичайники», – написав чиновник у телеграмі.

Щонайменше 11 людей поранені в Кривому Розі внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки, яка тривала від ночі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.