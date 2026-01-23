На Донеччині через російську атаку БпЛА загинули четверо людей, серед них є дитина

На Донеччині через нічну російську атаку БпЛА загинули четверо людей, серед них є п’ятирічна дитина, ще 5 людей поранені, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Обласна влада також без деталей повідомила про загибель чотирьох людей у Черкаському.

За даними обласної прокуратури, пізно ввечері 22 січня російські війська атакували безпілотниками «Герань-2» селище Черкаське у Краматорському районі.

У прокуратурі повідомляють, що через влучання по житлових будинках загинули 32-річний чоловік та його 5-річний син, а також двоє їхніх сусідів.



Також зазнали тілесних ушкоджень матір загиблого хлопчика та троє дівчат віком 12, 14 й 16 років. Поранена 34-річна місцева жителька.

У постраждалих діагностовано вибухові травми, опіки і садна. Лікарі оцінюють стан постраждалих як важкий та середньої тяжкості.

Зруйновані два будинки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.