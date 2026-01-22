Атака Росії на Запоріжжі: кількість поранених зросла до 9, одну людину врятували з-під завалів

У селищі Комишуваха Запорізького району зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару, повідомив голова області Іван Федоров 22 січня:

«До дев’яти зросла кількість поранених через атаку росіян на Комишуваху».

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла про порятунок однієї людини з-під завалів на Запоріжжі:

«Під час обстеження місця події надзвичайники виявили людину під завалами, деблокували її та передали бригаді швидкої медичної допомоги».

За даними служби, рятувальники ліквідували всі осередки загоряння, на місці події працюють екстрені служби, триває обстеження місця удару.

Російська армія атакувала Комишуваху керованими авіабомбами 22 січня. Раніше було відомо про одного загиблого й чотирьох поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



