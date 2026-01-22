Армія РФ атакувала Запорізький район, є загиблий і поранені – обласна влада

Російські війська атакували керованими авіабомбами селище Комишуваха в Запорізькому районі, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 22 січня.

Спершу було відомо про двох поранених жінок, вони в стані середньої тяжкості. Згодом Федоров повідомив про загиблого:

«Одна людина загинула, чотири – дістали поранень».

Обласна влада зафіксувала чотири удари по селищу. Атака пошкодила приватні будинки.

Очільник ОВА додав, що пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Раніше голова ОВА повідомив про заживлення понад 4 тисяч абонентів, які були знеструмлені внаслідок російської атаки на Запорізький район напередодні. За його даними, дев’ять населених пунктів залишаються без світла через удар по одній з громад.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



