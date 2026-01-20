Удар Росії по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до трьох

У Запоріжжі відомо про трьох загиблих через російську атаку 20 січня, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни забрали життя подружжя: 48-річного чоловіка та 43-річної жінки. Загинув і їхній 57-річний сусід», – написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними обласної влади, атака пошкодила щонайменше шість приватних будинків, згоріли три автомобілі.

Також внаслідок удару майже 1 500 абонентів залишилися без енергопостачання. Голова області уточнив, що відновлювальні роботи почнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.





Раніше було відомо про одного загиблого та поранену внаслідок удару Росії по приватному сектору Запоріжжя.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



