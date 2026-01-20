ОВА: через удар Росії по Запоріжжю є загиблий і поранена

Російські війська атакували приватний сектор Запоріжжя безпілотником, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 20 січня.

За його даними, атака пошкодила приватні будинки.

«Зруйновані будинки, виникла пожежа. Попередньо, одна жінка дістала поранень», – повідомив Федоров.

Згодом він уточнив, що внаслідок атаки є загиблий, який перебував у автомобілі:

«Загорілися автівки. В одній з яких перебувала людина. На жаль, врятувати її не вдалося».





Раніше голова області повідомив про загиблого через російський обстріл Запорізького району із реактивних систем залпового вогню. У Терсянці загинув 62-річний чоловік, зазнали пошкоджень магазин і приватні будинки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



