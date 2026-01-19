Федоров: через удар Росії по Запоріжжю двоє жінок зазнали поранень

Російські війська 19 січня атакували Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Дві жінки 72 та 75 років дістали поранень внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Голова області додав, що медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Раніше Федоров попереджав про загрозу ударів керованими авіабомбами та балістичними ракетами, зокрема, по Запорізькій області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



