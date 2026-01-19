Армія Росії атакувала Харків, є загибла та поранені

Російські військові 19 січня вдарили по Харкову керованою авіабомбою, повідомляє місцева влада.

«За попередньою інформацією, одна жінка загинула внаслідок удару ворожого КАБ по Слобідському району Харкова», – заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Згодом він уточнив, що загибла – 65-річна жінка.

Спершу було відомо про одного пораненого, згодом встановлена кількість постраждалих зросла до п’яти.

«Внаслідок ворожого «прильоту» КАБ у Слобідському районі зруйновано приватний будинок», – додав голова області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



