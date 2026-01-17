Після удару РФ по Харкову «пошкодження дуже значні» – Терехов

Після завданого вдень 17 січня російськими військовими удару по об’єкту критичної інфраструктури в Індустріальному районі Харкова «пошкодження дуже значні», повідомив мер прифронтового міста Ігор Терехов.

«Це не той випадок, коли «трохи підлатали й поїхали далі». Мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом. З кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви – не безкінечні, навантаження – пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу «з’їдає» можливості для стабілізації», – написав міський голова Харкова.

Терехов додав, що критична інфраструктура «постійно працює на межі, і будь-який наступний удар може означати, що утримувати стабільну подачу стане ще складніше».

Раніше 17 січня президент України назвав Харків і Харківську область серед регіонів з найскладнішою ситуацією в енергетиці.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. У лютому минулого року у Міненерго заявляли, що за три роки Росія окупувала 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС.

З лютого 2022 року Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до нижче 20 ГВт – такі дані оприлюднювала газета Financial Times у червні 2024 року.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, з початком осені ці атаки посилилися.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.



