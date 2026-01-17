Російські військові вдень били по Харкову, є постраждалий – влада

Російські військові вдень 17 січня завдали удару по Харкову, повідомляють представники місцевої влади.

«Одна людина постраждала внаслідок ворожого обстрілу Харкова. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу», – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов о 14:37.

«Зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста. Ворог бʼє по обʼєкту критичної інфраструктури», – уточнив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.