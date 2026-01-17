Росія завдала вночі удару по газовидобувному обладнанню – «Нафтогаз»

Росія завдала удару по газовому видобувному обладнанню в Україні вночі 17 січня, повідомила енергетична компанія «Нафтогаз», додавши, що це була шоста атака за тиждень.

За повідомленням «Нафтогазу», на місці працюють рятувальні служби та відповідні аварійні бригади, які проводять оцінку масштабів пошкоджень і визначають першочергові заходи з відновлення, внаслідок атаки постраждалих немає.

«Такі атаки мають негативний вплив на обсяги видобутку природного газу, що змушує компенсувати втрати шляхом збільшення імпорту. Користуючись аномальними погодними умовами, ворог посилює удари по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас тепла, створити нестерпні умови життя», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.