Сили РФ знову обстріляли Херсонську ТЕЦ, вона більше не може працювати у звичному режим – Корецький

Російські військові вранці 2 січня знову обстріляли Херсонську ТЕЦ, було щонайменше чотири «прильоти», повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

«Херсонська ТЕЦ знову під обстрілами росіян – артилерія та дрони. Більше десяти прицільних ударів за два дні цього року. Сьогодні вранці – чергова атака. Чотири прильоти. Наші фахівці працюють на місці, наскільки це можливо: оцінюють ступінь руйнувань й планують подальші дії», – написав він у фейсбуці.

За його словами, через російські обстріли Херсонська ТЕЦ більше не може працювати у звичному режимі, тому з місцевою владою опрацьовуються різні варіанти забезпечення містян теплом.

На початку грудня 2025 року після чергової російської атаки «Нафтогаз» повідомляв, що масований обстріл «практично знищив» Херсонську теплоелектроцентраль.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання.

Основне ускладнення після масованих обстрілів РФ – це ситуація з передачею електроенергії між регіонами, повідомляв заступник міністра енергетики України Микола Колісник.