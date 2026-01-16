Зеленський попередив, що війська РФ готуються до нових масованих ударів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за його даними, війська РФ готуються до нових масованих ударів.

«Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський визнав, що постачання недостатньо.

«Стараємося прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули. Багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України. Але все одно, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги», – наголосив президент.

Раніше сьогодні Зеленський заявив, що до сьогоднішнього ранку декілька систем ППО були без ракет, але Україна вже отримала серйозний пакет допомоги.

«Наприклад, до сьогоднішнього ранку у нас були кілька систем без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети…Сьогодні, слава Богу, зранку ми отримали серйозний пакет. Зараз це в Україні. Але це дається такими силами, кров’ю, життям людей», – сказав Зеленський.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



