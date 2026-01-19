Повітряні сили ЗСУ: війська РФ вночі атакували Україну 145 БпЛА, є влучання на 12 локаціях

Російські війська у ніч проти 19 січня (з 18:00 18 січня) атакували Україну 145 ударними безпілотниками різних типів, близько 90 із них – «Шахеди», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона знешкодила 126 російських БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.



Українські військові зафіксували влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п’яти локаціях.



Атака триває, оскільки в повітряному просторі декілька російських БпЛА, додають у ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



