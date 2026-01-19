В Одесі через нічну атаку РФ пошкоджені житлові будинки та обʼєкти інфраструктури – влада

В Одесі через нічну російську атаку пошкоджені житлові будинки та обʼєкти інфраструктури, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак

За його словами, також вибуховою хвилею вибиті вікна комерційних приміщень та автосалону.



Постраждалих немає.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



