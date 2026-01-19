Російські ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Харкові – влада

Російські війська чотирма ракетами атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Харкові – «значні пошкодження», повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов.

За його словами, також у Новобаварському районі було зафіксовано падіння уламків російського БпЛА – без постраждалих.

Серія вибухів пролунала в місті близько 10:20.

Раніше у Міненерго повідомили, що російські війська вночі атакували енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах – на ранок були знеструмлені споживачі у п’яти областях, зокрема Харківській.

Читайте також: В Україні змінюється формат відключень, світла може не бути понад 16 годин на добу – гендиректор Yasno

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через масовані атаки РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Це рішення ухвалене для максимальної координації роботи всіх служб у столиці, регіонах та громадах.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, з початком осені ці атаки посилилися.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.