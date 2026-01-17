Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову – влада

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Індустріальному району, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Індустріальному району Харкова збільшилася до двох», – зазначив місцевий чиновник.

За його словами, також госпіталізували 59-річного чоловіка, якому лікарі надають допомогу.

Своєю чергою міський голова Ігор Терехов уточнив, що кількість постраждалих від обстрілу обʼєкта критичної інфраструктури зросла до трьох.

Після завданого вдень 17 січня російськими військовими удару по об’єкту критичної інфраструктури в Індустріальному районі Харкова «пошкодження дуже значні», повідомив мер прифронтового міста Ігор Терехов.

«Це не той випадок, коли «трохи підлатали й поїхали далі». Мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом. З кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви – не безкінечні, навантаження – пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу «з’їдає» можливості для стабілізації», – написав міський голова Харкова.

Терехов додав, що критична інфраструктура «постійно працює на межі, і будь-який наступний удар може означати, що утримувати стабільну подачу стане ще складніше».

Раніше 17 січня президент України назвав Харків і Харківську область серед регіонів з найскладнішою ситуацією в енергетиці.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. У лютому минулого року у Міненерго заявляли, що за три роки Росія окупувала 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС.

З лютого 2022 року Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до нижче 20 ГВт – такі дані оприлюднювала газета Financial Times у червні 2024 року.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, з початком осені ці атаки посилилися.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.



