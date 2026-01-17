Від початку доби на фронті вже відбулось понад 60 бойових зіткнень – Генштаб

Від початку доби 17 січня на фронті відбулось 62 бойових зіткнення Сил оборони України з російськими військовими, йдеться у новому оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові кажуть, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сили РФ завдали два авіаційні удари, скинувши вісім керованих авіабомб та здійснивши 42 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі наголосили, що на Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали п’ять російських атак, чотири боєзіткнення тривають.

Водночас відомо, що на Куп’янському напрямку війська РФ чотири рази намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій в бік Петропавлівки. Один бій триває.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що на Покровському напрямку російські військові здійснили 22 спроби потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах Никанорівки, Родинського, Сухецького, Рівного, Котлиного, Удачного, Молодецького та у бік Новопавлівки й Філії. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак.

Армія РФ прорвалася на північ від міської межі Покровська і змогла там закріпитися, повідомив 11 січня проєкт DeepState. На мапі бойових дій з’явився «клин» у бік Родинського, який вже виходить за межі міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину минулого року перебувало під загрозою оточення російськими військами.