Зеленський погодив нові санкції проти осіб, які виправдовують агресію РФ

Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти осіб, які виправдовують російську агресію та використовуються Кремлем у пропагандистських цілях, повідомив український лідер у новому відеозверненні.

За його словами, також погоджено подальші санкційні кроки, про які буде оголошено «найближчим часом».

«Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів. Уже зараз у персональних санкціях партнерів, також у списках проти юридичних осіб суттєва частина – це пропозиції України», – зазначив український президент.

23 жовтня Європейський Союз остаточно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Ці заходи спрямовані проти головних джерел доходів Росії через енергетичні, фінансові та торговельні обмеження і мають послабити її здатність вести війну проти України. Зокрема, пакет санкцій передбачає поступову заборону імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) – через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій.

Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.