Кремль вітає заклики деяких країн ЄС відновити діалог

Кремль заявив, що розглядає заклики деяких європейських держав відновити діалог з Росією як «позитивні», після того, як лідери Франції та Італії закликали до відновлення взаємодії з Москвою щодо України.

«Ми відзначили заяви, зроблені останніми днями низкою європейських лідерів – з Парижа, Риму і навіть з Берліна щодо того, що для стабільності в Європі потрібно розмовляти з росіянами. Якщо це дійсно відображає стратегічне бачення європейців, то це позитивна еволюція їхньої позиції», — сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

Кремль окрема виділив Велику Британію, яка не входить до ЄС, і заявив, що вона займає «деструктивну» позицію.

«Велика Британія зберігає свою радикальну позицію», – сказав Пєсков, звинувативши Лондон у небажанні миру.

Діалог між ЄС та Росією практично заморожений з моменту початку Москвою повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Блок запровадив численні санкції проти Росії. ЄС та Британія надають Україні економічну та військову підтримку для відбиття російської агресії.

Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні нещодавно заявили, що вони підтримують відновлення діалогу з Москвою.



Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не закликав до переговорів з Росією, але цього тижня заявив, що ЄС має знайти «баланс» з Москвою на майбутнє.



Україна та європейські лідери неодноразово заявляли, що президент Росії Володимир Путін є головною перешкодою на шляху до миру і не має справжнього бажання зупинити війну.



