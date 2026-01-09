Прем’єрка Італії: ЄС має відновити діалог з Росією

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що ЄС має відновити діалог з Росією.

«Я думаю, що Макрон має рацію в цьому питанні. Я вважаю, що настав час для Європи також поговорити з Росією», – сказала вона на пресконференції.

Мелоні заявила, що Євросоюз повинен призначити посланника для безпосередньої взаємодії з президентом Росії Володимиром Путіним та уникнення плутанини.

«Якщо ми помилимося, вирішивши, з одного боку, відновити діалог з Росією, а з іншого, діяти неорганізовано, ми зробимо послугу Путіну. У нас була ця проблема з самого початку. Занадто багато голосів, забагато форматів», – сказала прем’єрка Італії, яку цитує агенція Reuters.

Однак Мелоні вважає, що ще зарано говорити про повернення Росії до складу «Групи семи» (G7).

У грудні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа буде змушена відновити прямі переговори з Путіним, якщо зусилля США щодо укладення мирної угоди РФ з Україною проваляться.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи слова Макрона, сказав, що важливо зберегти США як ключового медіатора в переговорах.

У Кремлі заявили, що Путін готовий провести переговори з Макроном, якщо буде взаємна політична воля.



Переговори щодо завершення майже чотирирічної війни прискорилися з листопада. Однак Москва ще не сигналізувала про готовність піти на поступки.

Читайте також: Сенатор Грем назвав кроки США, якщо Росія відмовиться від мирної угоди

У грудні аналітики Інституту вивчення війни заявили, що президент Росії Володимир Путін публічно та прямо окреслив свою незмінну відданість максималістським воєнним цілям в Україні – тим самим цілям, заради яких Путін розпочав своє повномасштабне вторгнення у 2022 році.

В ISW нагадують, що Кремль неодноразово відхиляв запропоновані США та Україною мирні плани, намагаючись перекласти провину за відсутність прогресу в переговорах на Україну.