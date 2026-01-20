Доступність посилання

Свириденко: Кабмін готує резервне живлення для виробників продуктів через ризики тривалих відключень світла

Станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо, уточнила прем'єрка
В умовах обмеженого енергопостачання уряд посилює координацію з виробниками продуктів харчування, щоб не допустити перебоїв із продовольством, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками зустрічі із представниками асоціацій виробників.

«Доручила ДСНС невідкладно опрацювати можливість в наданні допомоги у короткотерміновому заживленні підприємств, які виробляють базові продукти харчування у випадку раптових відключень. Міністерство енергетики і НКРЕКП має невідкладно забезпечити приєднання і запуск генеруючих установок, які є в наявності у виробників продуктів харчування і досі не запущені. Уряд для цього прийняв всі необхідні рішення», – зазначила вона.

За даними Свириденко, ДСНС посилить координацію з виробниками продуктів харчування в регіонах для формування оперативних резервів харчів на випадок потреби розгортання пунктів харчування.

Як харків'яни переживають тривалу відсутність електроенергії. Опитування
«Також звертаюсь до торгових мереж – віддавати більше переваги українським продуктам харчування. Це питання загальної стійкості нашої економіки. Доручила міністерству економіки опрацювати додаткові заходи підтримки виробників в цьому питанні. Станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо. Потужності виробників перевищують внутрішнє споживання. Ситуація контрольована», – повідомила Свириденко.

Російські війська вночі завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 січня війська РФ атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними та 15 крилатими ракетами, а також 339 ударними БпЛА, близько 250 із них – «Шахеди». Основний напрямок удару – Київщина.

Як повідомила місцева влада, у Києві через російську атаку постраждала людина, на лівому березі є перебої зі світлом та водопостачанням. Після чергової атаки РФ у Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

На Вінниччині через нічну російську атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також про пошкодження енергообʼєкта повідомляла місцева влада Одещини. На Полтавщині заявили про удар по промисловому об’єкту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

