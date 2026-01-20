Доступність посилання

Як харків'яни переживають тривалу відсутність електроенергії. Опитування

Харків залишається одним із міст України з найгіршою ситуацією з електропостачанням, про це заявив президент України Володимир Зеленський. Причиною є масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі: пошкодження об’єктів генерації та мереж призводять до тривалих аварійних і планових відключень світла. Про те, що думають харків’яни про ситуацію та як переживають тривалу відсутність електроенергії, вони розповіли кореспондентам Радіо Свобода.

