Понад третині українців «замало демократії» за умов воєнного стану – опитування КМІС

В Україні приблизно однаково тих, хто вважає, що в Україні за умов воєнного стану «замало демократії» (35%), і тих, хто гадає, що демократії «стільки, скільки треба в цих умовах» (36%). Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології в останню декаду січня (було опитано 1013 респондентів).

За цими даними, ще 16% думають, що в Україні «забагато демократії», ще 14% не визначилися з відповіддю на це запитання.

Респондентам, які вважають, що зараз в Україні мало демократії, ставилося додаткове запитання у відкритій формі, чому вони дотримуються такого погляду.

«Найчастіше респонденти пов’язували брак демократії зараз із неможливістю критикувати владу чи обмеженням свободи слова (19%), діяльністю ТЦК (17%), тим, що інтереси простих людей не враховуються або прості люди незахищені (16%), беззаконням або порушенням законів та перевищенням повноважень владою (15%), корупцією (15%)», – інформують соціологи.

В Україні за умов воєнного стану не проводяться вибори, це означає, що чинний президент і Верховна Рада перебувають при владі вже сьомий рік (Зеленський і депутати були обрані у 2019 році). Однією з особливостей інформаційного поля з 2022 року в Україні є те, що значна частина найбільших за охопленням телеканалів виробляють спільний продукт – телемарафон, до якого не входять «Суспільне» та ряд критично налаштованих до влади мовників.

З лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація, її реалізацію на місцях здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців (ТЦК та СП).