КМІС: 88% українців вважають, що ударами по енергетиці РФ намагається домогтися капітуляції України

Абсолютна більшість українців – 88% – вважають, що ударами по енергетиці Росія намагається залишити українців без світла й тепла і примусити Україну до капітуляції, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). При цьому 3% опитаних вважають, що Росія завдає лише удари у відповідь і винна сама Україна, стільки ж (3%) вважають, що Росія атакує лише військові об’єкти.

Водночас більшість українців (52%) вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Водночас готові на таку поступку – 40% (хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою). Ще 7% не змогли визначитися із своєю думкою, кажуть дослідники.

У КМІС зазначають, що під час попереднього опитування в середині січня 2026 року показники були майже ідентичні (різниця – у межах похибки), тобто протягом двох останніх тижнів січня, попри масштабні обстріли й проблеми з електро- і теплопостачанням, підтримка такої вимоги до миру не зросла.

«Окремо зазначимо, що серед жителів Києва 59% вважають таку умову категорично неприйнятною. Готові прийняти – 31%. Тобто, попри складну ситуацію в столиці, більшість відкидають її. Якщо говорити про інші регіони, то на заході 57% категорично відкидають і 38% готові прийняти, у центрі / півночі (без м. Київ) – 49% і 42%, на півдні – 49% і 44%, на сході – 50% і 39%», – заявляють автори опитування.

Крім того, як йдеться в дослідженні, попри складну зиму і російські обстріли, на кінець січня 2026 року 66% респондентів «були оптимістами» і вважали, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС, песимістично оцінювали майбутнє – 22%.

«При цьому порівняно із груднем 2025 року змін майже не було, тобто попри складні обставини ми не спостерігаємо посилення песимізму серед населення», – кажуть у КМІС.

Щодо очікування, коли може завершитися війна, то, згідно з опитуванням, лише 20% українців очікують, що вона завершиться в найближчі тижні чи хоча би в першій половині 2026 року. Натомість 18% очікують на завершення в другій половині 2026 року, 43% – у 2027 році або пізніше, а 19% відповіли «важко сказати».

При цьому більшість українців (65%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Про більш короткий період (пів року чи декілька місяців) говорять 17% респондентів.

«У грудні 2025 року готові були терпіти стільки, скільки буде потрібно – 62%, у вересні 2025 року – 62%. Тобто ми наразі не спостерігаємо суттєвих змін у громадських настроях. Попри масштабні спроби Росії створити гуманітарну катастрофу, серед українців усе одно та сама більшість налаштовані на продовження опору до досягнення прийнятного результату. При цьому у всіх регіонах більшість – 58-72% – готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Зокрема, у м. Київ таких – 72%», – йдеться в повідомленні.

«Водночас зазначимо, що в перерахунку до всього дорослого населення лише 5% відповіли, що вони не готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, і пов’язують це із проблемами електро- та / або теплопостачанням», – зазначають соціологи.

Опитування проводили 23-29 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія), опитали 1003 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старшими) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

Після масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.

Тим часом, в Україні знову значно посилися морози. Очікується, що на початку лютого місцями мороз сягне мінус 30 градусів.

Чергові тристоронні переговори між Україно, США й Росією щодо закінчення війни заплановані на цей тиждень в Абу-Дабі (ОАЕ).

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».