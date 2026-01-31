ISW: у Кремлі не погодилися з позицією США, що на переговорах залишилося єдине невирішене питання

Кремль не погодився з позицією США, що питання контролю над Донецькою областю залишається єдиним невирішеним питанням на мирних переговорах між США, Україною і Росією, пише в своєму звіті американський Інститут вивчення війни, аналізуючи заяви помічника російського президента Юрія Ушакова.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 28 січня, що Сполучені Штати, Україна і Росія звузили мирні переговори лише до «одного центрального питання», яке стосується Донецької області. Помічник Путіна Юрій Ушаков, який часто є єдиним кремлівським чиновником, який коментує американсько-російські переговори в останні місяці, в інтерв’ю державному телеканалу 29 січня не погодився з такою характеристикою мирного процесу. Ушаков також заявив в інтерв’ю іншому державному телеканалу РФ, що територіальні питання є «найважливішими», але «багато інших питань залишаються» на порядку денному.

«Коментарі Ушакова на російських державних телеканалах свідчать про те, що Кремль продовжує визначати внутрішні інформаційні умови, ймовірно, намагаючись виправдати відмову Росії йти на поступки для мирного врегулювання шляхом переговорів», – йдеться в повідомленні.

В ISW також звернули увагу на те, що кілька депутатів Держдуми РФ наполягали на тому, що мораторій на удари по українській енергетичній інфраструктурі не є значною поступкою з боку Росії, і вказали, що російські війська не припинять бойових дій. Такі заяви пролунали на тлі підтвердження Кремлем прохання президента США Дональда Трампа про мораторій і згоди на нього в РФ.

При цьому аналітики наголосили, що оголошений мораторій на енергетичні удари не свідчить про значну поступливість Росії, оскільки в Кремлі послідовно відхиляють довгострокове перемир’я.

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що дата чи місце проведення наступного раунду переговорів за посередництва США між Україною й Росією щодо припинення війни можуть змінитися.

Наступний раунд переговорів, як планувалося, мав відбутися в Абу-Дабі 1 лютого, але Зеленський під час спілкування з журналістами сказав, що не знає, коли відбудеться наступна зустріч.

«Повинна була бути в неділю. Домовилися, що зустріч буде в Абу-Дабі. Для нас дуже важливо, щоб усі, з ким ми домовилися, були присутні на зустрічі, тому що всі очікують зворотного зв’язку. Але може бути змінена дата або місце», – цитують слова президента українські і західні ЗМІ.

Він додав, що це пов’язано з тим, що «щось відбувається в ситуації з Америкою й Іраном», і «цей розвиток подій, ймовірно, може вплинути на терміни».

Зеленський також сказав, що команди, які ведуть переговори щодо припинення війни, поки не досягли компромісу щодо територіального питання.

23 і 24 січня вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори делегацій США, Росії й України щодо завершення війни. Російську делегацію очолював голова військової розвідки ГРУ, з українського боку брали участь і високопоставлені політики, зокрема голова Офісу президента й секретар Ради національної безпеки і оборони.

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не братимуть участь у наступному раунді переговорів між Україною і РФ. Рубіо підтвердив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.