На фронті різке загострення: армія РФ активізувалась на трьох напрямках

Генштаб ЗСУ повідомляє про різке загострення на фронті: за даними відомства на ранок 30 січня, за добу відбулося 279 бойових зіткнень. Значний стрибок кількості штурмів відбувся на Покровському – 87, Гуляйпольському – 42, а також Олександрівському – 23 – напрямках. У попередні кілька діб українські військові фіксували майже втричі менше атак, їхня кількість ледь перевищувала сотню.

На цьому тлі російське Міноборони повідомило про окупацію сіл Тернове і Річкове – які, зважаючи на мапу DeepState, розташовані далеко від лінії фронту.

Попередня гучна заява глави Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова про окупацію Куп'янська-Вузлового була гучно спростована українським командуванням – один із командирів навіть записав відео з центру селища, яке, за його словами, впевнено контролюють Сили оборони.

Загострення на фронті відбувається на тлі мирних переговорів, що нещодавно вийшли на новий рівень. 23 і 24 січня вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори делегацій США, Росії й України щодо завершення війни. Російську делегацію очолював голова військової розвідки ГРУ, з українського боку брали участь і високопоставлені політики, зокрема голова Офісу президента й секретар Ради національної безпеки і оборони.



Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі запланований на 1 лютого. Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не братимуть участь у наступному раунді переговорів між Україною і РФ.



Рубіо підтвердив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.



25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їхнє підписання.



Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».



Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.