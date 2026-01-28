«Присутність США можлива»: переговори України та РФ в Абу-Дабі відбудуться без Віткоффа і Кушнера – Рубіо

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер не братимуть участь у наступному раунді переговорів між Україною та РФ, заявив 28 січня державний секретар США Марко Рубіо.

«Цього тижня вони (представники України та Росії – ред.) збираються продовжити переговори, цього разу у двосторонньому форматі. Присутність США можлива, але це будуть не Стів (Віткофф) і Джаред (Кушнер)», – заявив Рубіо на слуханнях у комітеті закордонних справ Сенату США.

Він підтвердив, що невирішеним залишається територіальне питання (Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили – ред.).

«Я думаю, що залишився один пункт, який ви всі знаєте, і це територіальні претензії, зокрема, територіальні претензії на Донецьк (держсекретар має на увазі не місто, а Донецьку область – ред.). І я знаю, що йде активна робота, щоб спробувати з’ясувати, чи не можна узгодити погляди обох сторін щодо цього. Це міст, який ми ще не переходили. Це прогалина. Але принаймні ми змогли звузити коло проблеми до однієї центральної», – сказав очільник зовнішньополітичного відомства США.

Раніше 28 січня речник лідера РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що переговори «щодо України» продовжаться 1 лютого в столиці ОАЕ Абу-Дабі. Про склад учасників він не згадував.

Цього тижня про те, що переговори продовжаться цього тижня, говорив президент України Володимир Зеленський.

23 і 24 січня вперше з початку війни в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори делегацій США, Росії та України щодо завершення війни. Російську делегацію очолював голова військової розвідки ГРУ, з українського боку, крім експертів, брали участь і високопоставлені політики, зокрема голова Офісу президента та секретар Ради національної безпеки і оборони.

Про те, що наступний раунд переговорів може відбутися 1 лютого, писало видання Axios із посиланням на неназваного американського чиновника. Один зі співрозмовників видання заявив, що сторони обговорювали можливість зустрічі президентів Росії та України та «дуже близькі до зустрічі Путіна та Зеленського».

Помічник президента Росії Юрій Ушаков 28 січня заявив, що якщо президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з Володимиром Путіним, він може приїхати до Москви, там йому буде гарантована безпека. Зеленський раніше неодноразово заявляв, що готовий зустрітися з Путіним, але не в Москві.