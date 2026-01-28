Речник Путіна підтвердив дату і місце тристоронніх переговорів України, США та РФ

Нова зустріч делегацій Росії, України та США запланована на 1 лютого в Абу-Дабі, повідомив 28 січня речник лідера РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Самі переговори Пєсков назвав «чутливими та дуже складними».

Раніше про те, що переговори продовжаться цього тижня, говорив президент України Володимир Зеленський.





23 і 24 січня вперше з початку війни в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори делегацій США, Росії та України щодо завершення війни. Російську делегацію очолював голова військової розвідки ГРУ, з українського боку, крім експертів, брали участь і високопоставлені політики, зокрема голова Офісу президента та секретар Ради національної безпеки і оборони.

Про те, що наступний раунд переговорів може відбутися 1 лютого, писало видання Axios із посиланням на неназваного американського чиновника. Один зі співрозмовників видання заявив, що сторони обговорювали можливість зустрічі президентів Росії та України та «дуже близькі до зустрічі Путіна та Зеленського».

Помічник президента Росії Юрій Ушаков 28 січня заявив, що якщо президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з Володимиром Путіним, він може приїхати до Москви, там йому буде гарантована безпека. Зеленський раніше неодноразово заявляв, що готовий зустрітися з Путіним, але не в Москві.