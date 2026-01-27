Президент України Володимир Зеленський заявив про «хороші сигнали» з Європи щодо готовності активніше тиснути на Росію.

«Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора. Дуже важливо, щоб це був тиск, зокрема, на танкерний флот Росії – на всю інфраструктуру російського експорту нафти. Це дуже допоможе нам усім у Європі, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше», – написав він у телеграмі.

Зеленський заявив, що вже спостерігаються «колосальні нові проблеми» в агресора з федеральним бюджетом, з інфляцією, з економічними показниками.



«Це все хороші, правильні сигнали для того, щоб мир все ж таки настав. Чим для Росії складніше, тим мир ближче», – зазначив президент.

За його словами, сьогодні урядовці та команда Офісу президента працювали з документом щодо відбудови.

«Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов’язання і можливості для відбудови України та, звісно, реальні можливості достойно закінчити цю війну. Зараз жодних сумнівів не може бути ні в кого у світі, що це за війна, хто її почав, чому війна досі триває. Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск на Росію має бути», – додав Зеленський.

26 січня група з 14 європейських країн попередила танкери «тіньового флоту» Росії в Балтійському та Північному морях. Ті з них, які не відповідатимуть певним вимогам, будуть розглядатися як судна без національної належності.

Судна можуть плавати лише під прапором однієї держави та повинні мати дійсну документацію щодо безпеки та страхування, серед інших вимог, йдеться у спільній заяві, опублікованій Міністерством транспорту Великої Британії.

Танкери, які цього не зроблять, будуть вважатися суднами без громадянства, заявили підписанти, посилаючись на статтю глобального морського договору як правову основу.

За даними Bloomberg, «тіньовий флот» налічує близько 1500 танкерів, які перевозять російську, іранську та венесуельську нафту по всьому світу. Ці судна, як правило, старші за звичайні, і часто використовують фальшиві прапори, щоб здаватися законними, не дотримуючись правил.

23-24 січня в в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися тристоронні переговори між Україною, США і Росією. Президент України Володимир Зеленський 24 січня назвав обговорення конструктивними і припустив, що нові зустрічі відбудуться наступного тижня – Україна, за його словами, готова рухатися далі. Спецпосланець президента США Стів Віткофф підтвердив, що нові переговори пройдуть цього тижня. Точну дату поки що офіційно не називали.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 26 січня, що питання території залишається фундаментальним для Росії, коли йдеться про досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні. За словами речника російського президента, тристоронні переговори в ОАЕ пройшли в «конструктивному дусі», але попереду ще «значна робота».







